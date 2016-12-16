Facebook повідомив, що запровадить перешкоди розповсюдженню фейкових новин
Facebook наголосила, що нові засоби стануть частиною процесу боротьби із розповсюдженням фейкових новин.
До запровадження цього спричинилась критика мережі, із закидами, що не було зроблено достатньо, аби дати раду з цією проблемою під час виборів у США.
Facebook наголосила, що нові засоби стануть частиною процесу боротьби із розповсюдженням фейкових новин. Мережу критикували за те, у який спосіб вона контролює контент, який видають на поверхню 1,8 мільярдів користувачів мережі.
Facebook також повідомила, що у цьому процесі співпрацюватиме з організаціями на зразок вебсайту, який перевіряє факти Snopes, а також компаніями ABC News та Associated Press, перевіряючи достовірність інформації.