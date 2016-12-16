Facebook повідомив, що запровадить перешкоди розповсюдженню фейкових новин

До запровадження цього спричинилась критика мережі, із закидами, що не було зроблено достатньо, аби дати раду з цією проблемою під час виборів у США.

Facebook наголосила, що нові засоби стануть частиною процесу боротьби із розповсюдженням фейкових новин. Мережу критикували за те, у який спосіб вона контролює контент, який видають на поверхню 1,8 мільярдів користувачів мережі.

Facebook також повідомила, що у цьому процесі співпрацюватиме з організаціями на зразок вебсайту, який перевіряє факти Snopes, а також компаніями ABC News та Associated Press, перевіряючи достовірність інформації.