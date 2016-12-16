Учені розповіли, звідки на Землю могло прилетіти життя

Вчені з Іспанської національної дослідницької ради визначили тип метеоритів, що мають унікальну здатність синтезувати органічні сполуки. Це відкриття дозволяє зрозуміти, як зародилося життя у Всесвіті, повідомляє «Рамблер».

Було встановлено, що тип метеоритів, відомий як вуглисті (вуглецеві) хондрити, мають унікальні каталізувальні властивості: вони можуть синтезувати органічні сполуки. Інші об'єкти Сонячної системи не мають подібних властивостей.

Учені провели серію експериментів і встановили, що метеорити утворюють мінерали, які синтезують карбонові кислоти, амінокислоти і азотисті основи. А ті, в свою чергу, створюють РНК (РНК), що є основою для зародження організмів.

Фахівці відзначають, що завдяки частинкам подібних метеоритів життя може зародитися в будь-якій точці Всесвіту, якщо там будуть створені умови для підтримки рідкої води протягом певного періоду часу.