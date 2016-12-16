Учені виявили поклади води у «вічній темряві» Церери

Карликова планета Церера стала третім об'єктом Сонячної системи (після Місяця і Меркурія), на поверхні якого були виявлені темні кратери з покладами льоду. Матеріал, присвячений виявленим зондом Dawn кратерам з водяним льодом, в які ніколи не проникає сонячне світло, з'явився в виданні Nature Astronomy, повідомляє Planet-Today.

Учені припустили існування великих покладів твердої води на Церері ще в на початку 2015-го року, коли дослідницький апарат Dawn сфотографував таємничі білі освіти всередині Оккатора — одного з кратерів карликової планети.

Білі плями, якими виявилася сода, могли з'явитися тільки за умови наявності води, тому вчені і взялися за її пошуки на Церері.

У гіпотезі про воду на Церері, втім, швидко виявилася одна проблема — планета розташована дуже близько до Сонця, тому вода, якби і була присутня тут колись, давно б уже випарувалася.

Однак нові дані, зібрані апаратом Dawn, дозволили розгадати таємницю — виявилося, що в приполярних областях Церери існують кратери, всередину яких ніколи не проникає сонячне світло, тому там збереглася вода в замороженому вигляді, саме існування якої пояснює всі припущення вчених щодо формування та внутрішньої будови карликової планети.