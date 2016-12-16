Рідкісну акулу-примару вперше сфотографували у водах поблизу Каліфорнії

Ці тварини також називаються акулами-примарами, проте вони відносяться до окремого загону хрящових риб — химероподібних (Chimaeriformes), повідомляє Lenta.ru. Відео опубліковано на сайті National Geographic.

Тварину зняв телекерований підводний апарат у прибережних водах Каліфорнії на глибині два кілометри. Фахівці прийшли до висновку, що цей вид тварин є рідкісним для цієї області.

Ретельний аналіз відео дозволив встановити, що це був Hydrolagus trolli, для якого характерний загострений ніс і блакитне забарвлення. Він переважно мешкає в водах поблизу Австралії та Нової Зеландії.