Генетики навчилися повертати молодість

Група американських фахівців під керівництвом Хуана Бельмонте з інституту Салком в Ла-Хойя зуміла «омолодити» шкіру і деякі органи мишей за допомогою генної терапії. Як припускають дослідники, в майбутньому розроблена ними технологія допоможе і людям, повідомляє «MK».

Фахівці звернули увагу на те, що стовбурові клітини при сприятливих до цього умовах можуть жити неймовірно довго і ділитися скільки завгодно разів, будучи, таким чином, майже «безсмертними» з точки зору біології. Однак в організмі стовбурові клітини рано чи пізно перетворюються в клітини того чи іншого органу, після чого поступово втрачають здатність ділитися, що через 40-50 поділів і призводить до настання фази старіння. При цьому деякі дослідження показують, що за «безсмертя» стовбурових клітин частково відповідають гени Oct4, Sox2, Klf4 і cMyc, які нікуди не зникають і після того, як клітина змінюється, проте перестають бути активними.

Генна терапія, випробувана вченими, дозволяла на деякий час знову «включити» вищезгадані гени на кілька днів. Цього було достатньо для того, щоб «омолодити» їх, але не настільки довго, щоб привести до небезпечних наслідків, які були б загрозливими для поділу клітин.

Експеримент виявився особливо ефективний у випадку з гризунами, що страждали від прогерії, синдрому прискореного старіння — генна терапія продовжила їм життя майже на третину. Здоровим гризунам вона омолодила шкіру, м'язи, підшлункову залозу і селезінку, а також деякі інші органи. При цьому ніяких «побічних ефектів» подібної терапії фахівці не виявили.

Дослідники відзначають, що говорити про те, чи буде терапія настільки ж ефективна у випадку з людьми, поки передчасно. Проте отримані результати фахівці вважають обнадійливими.

Про отримані результати вчені розповіли на сторінках наукового журналу Cell.