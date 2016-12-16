Канадські вчені склали найбільш детальну карту озер у світі

Відомо, що в усьому світі налічується 1,4 млн озер, розмір яких перевищує 10 гектарів. Всі вони вміщають в себе більше 180 тис кубічних кілометрів води, повідомляє Informing.

Слід уточнити, що на 10 найбільших озер світу припадає 85% води. 62% всіх озер знаходяться в Канаді, де вони утворилися в результаті танення льодовиків.

Берегова лінія всіх озер світу в цілому становить 7 млн ​​кілометрів і приблизно дорівнює десяти відстаням між Місяцем і Землею.

Канадські вчені уточнили, що цього об'єму рідини вистачить, щоб покрити всю сушу планети водою шаром 1,3 метра.