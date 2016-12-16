Учені: Зараження крові вилікує магнітна терапія

Сепсис, або в простолюдді зараження крові, — надзвичайно небезпечне захворювання — більше половини випадків закінчуються летальним результатом, повідомляє видання «Вести.ru».

На сьогодні єдиним способом зупинити поширення інфекції по організму на ранніх стадіях є використання великої кількості антибіотиків. Але, як відомо, останнім часом протибактерійні препарати все частіше не приносять потрібного результату. Проблема стійкості патогенних організмів до ліків змушує вчених шукати нестандартні способи боротьби з ними.

Фахівці з Швейцарської Федеральної лабораторії технологій і матеріалознавства (Empa), Інституту Адольфа Меркла (Adolphe Merkle Institute) і Гарвардського університету (Harvard University) запропонували, на перший погляд, дуже просту ідею: пов'язувати бактерії з антитілами, що містять частинки заліза, а потім видаляти їх з крові за допомогою магнітного поля і апарата, що нагадує штучну нирку.

Однак на практиці все не так легко. Досі вдавалося створити залізовмісні антитіла, які зв'язувалися тільки з одним певним типом бактерій. Тому передбачалося, що спочатку лікарі повинні провести детальний аналіз крові, щоб точно встановити, які бактерії викликали зараження, а потім налаштувати антитіла на роботу з конкретним видом.

«Такий аналіз забирає багато часу, а час грає вирішальну роль при лікуванні зараження крові», — говорить в прес-релізі Empa один із керівників дослідження Інге Херрман.

У результаті спільного проекту вчені з США та Швейцарії розробили антитіла, які можуть зв'язуватися з більшістю бактерій, здатних викликати сепсис. І тепер з'явилася надія, що незабаром магнітну терапію можна буде починати при перших підозрах на смертельне захворювання.

Правда, ще до початку клінічних випробувань вченим належить з'ясувати, наскільки використання нових антитіл безпечно для організму. Адже навіть після процедури частина залізовмісних сполук може залишатися в кровоносній системі. Але команда Херрман заздалегідь передбачила такий сценарій і підібрала частки таким чином, що у вільному вигляді вони прагнуть об'єднатися в групи. В результаті їх стає набагато легше видалити з крові за допомогою магніту. Крім того, комп'ютерні моделі і лабораторні експерименти показали, що всі сторонні елементи самі повністю руйнуються протягом п'яти днів.

Автори дослідження, опублікованого у виданні Journal of Materials Chemistry B, вважають, що в майбутньому новий метод лікування буде призначатися відразу після виявлення ознак зараження крові. Це дозволить, якщо не перемогти інфекцію, то хоч зупинити її поширення, поки медики підберуть найбільш ефективний метод лікування на підставі аналізу крові.

Правда, навіть у разі успіху магнітна терапія буде ефективною лише на ранніх стадіях сепсису, поки бактеріальна інфекція не перекинулася на органи і тканини. Також існують побоювання, чи можна буде використовувати таке лікування для нестабільних пацієнтів. Але вчені сподіваються удосконалити свій метод і зробити його більш універсальним.