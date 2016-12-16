Учені: Новий рентген зможе знаходити вибухівку і лікувати рак

Учені з Університетського коледжу Лондона створили новий рентген, здатний ефективно визначати вибухові речовини, а також лікувати онкологію в грудях. Принцип роботи нового апарату заснований на чутливості до фізичного впливу опромінення різних матеріалів. Стандартний рентген просто вимірював рівень поглинання радіації тканинами, повідомляє oene.ws.

На все дослідження було витрачено близько п'яти років, проте тепер новітній апарат може застосовуватися в оборонних і медичних цілях. Рентген стане використовуватися як оглядовий сканер при пошуку вибухових речовин в багажі, а також при лікуванні ракових захворювань грудей, коли хірурги детально виявлять характер злоякісного утворення, виписавши оптимальне лікування для позбавлення від ракових клітин.