Китайські медики навчилися друкувати кровоносні судини на 3D-принтерах

Нова технологія здатна вилікувати 1,8 млрд пацієнтів, які страждають від серцево-судинних захворювань у всьому світі, повідомляє видання «ЕКД!».

Судини роздруковуються за допомогою спеціального біочорнила, яке створюється на основі стовбурових клітин, взятих у пацієнта. Це дозволяє їм без проблем приживатися в організмі господаря.

Проведені на десятках мавп експерименти показали: відсоток відторгнення таких судин — нульовий.

Методика китайських лікарів в майбутньому допоможе різко скоротити смертність від серцево-судинних захворювань, які є «вбивцею номер два» в Китаї, за кількістю смертей поступаючись лише раку легенів.