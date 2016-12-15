Китайські медики навчилися друкувати кровоносні судини на 3D-принтерах

Китайські медики навчилися друкувати кровоносні судини на 3D-принтерах

Китайські медики першими в світі навчилися роздруковувати кровоносні судини на 3D-принтерах.

Джерело: Відомості

Нова технологія здатна вилікувати 1,8 млрд пацієнтів, які страждають від серцево-судинних захворювань у всьому світі, повідомляє видання «ЕКД!».

Судини роздруковуються за допомогою спеціального біочорнила, яке створюється на основі стовбурових клітин, взятих у пацієнта. Це дозволяє їм без проблем приживатися в організмі господаря. 

Проведені на десятках мавп експерименти показали: відсоток відторгнення таких судин — нульовий. 

Методика китайських лікарів в майбутньому допоможе різко скоротити смертність від серцево-судинних захворювань, які є «вбивцею номер два» в Китаї, за кількістю смертей поступаючись лише раку легенів.

 

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