Учені: Під час польоту на Марс в астронавтів може розвинутися недоумство

Висновки експерименту виявилися невтішними — мозок мишей піддався незворотнім змінам, повідомляє VistaNews.

Підкорення Червоної планети значиться в найближчих планах космічних програм. Багато перешкод на шляху до марсіанської експедиції були успішно усунені. При цьому зовсім недавно дослідники виявили нове нерозв'язне утруднення.

Піддослідні миші зазнали впливу іонізації частинками, які за своїм складом повністю ідентичні або близькі до того випромінювання, якому піддадуться астронавти у відкритому космосі. Після експерименту в мозку мишей відбувався запальний процес. Миші починали неадекватно реагувати на те, що відбувається, їхні рухи ставали метушливими і практично неусвідомленими.

Причому, з часом мозкова діяльність гризунів не приходила в норму. Учені намагаються знайти засіб, здатний нейтралізувати такий згубний вплив космічного випромінювання на організм.