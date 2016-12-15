Арабські вчені створили «чарівний» килим.

Килим-літак / Фото: Wikipedia

Інженери та студенти з університету ОАЕ розробили килим, який виробляє електроенергію, коли по ньому ходять, бігають, стрибають або здійснюють інший механічний вплив, повідомляє «Рамблер». Так само, як плівка-генератор, він працює за рахунок шарів матеріалів з п'єзоелектричними властивостями, накладеними один на одного.

Автори розробки розраховують, що килимами-генераторами в найближчому майбутньому вистелять підлоги торгових центрів, концертних майданчиків і інших місць великого скупчення людей. Зараз матеріали і збірка «чудо-килима» занадто дорога, але інженери працюють над тим, щоб зробити його максимально доступним.

П'єзоелектричний ефект виражається у виникненні поляризації діелектрика при механічному впливі. П'єзоелектричні елементи використовують там, де потрібно отримати електричний розряд при фізичному стисненні деталей системи. Такі пристрої популярні в різних датчиках, звуковій техніці (де п'єзоелектричний ефект використовується для перетворення звукової хвилі в електричний сигнал) і в контактних детонаторах.