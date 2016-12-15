Учені: Сестри вибирають парфуми для чоловіків краще, ніж дружини

В експерименті взяли участь 16 чоловіків, а також їхні кохані і сестри, повідомляє «Росбалт». Добровольцям запропонували на вибір 24 аромати. Кожен запах потрапляв в одну з шести категорій: папорттєві, деревні, морські, цитрусові, східні й ароматичні.

Чоловіки підбирали аромат для себе, а жінки — для свого брата або супутника життя.

Також вчені взяли мазки з пахв чоловіків. Ще одна група жінок (незалежних експертів) оцінювала запах мазків за рядом параметрів, таких, як привабливість і мужність.

За словами дослідників, найбільш відповідним ароматом для людини є той, який найбільшою мірою відповідає природному запаху його тіла. Фахівці помітили, що чоловіки напрочуд погано підбирали аромати для себе.

Партнерки в 25% випадків вибирали ті ж запахи, що і їхні супутники життя. Мабуть, їм були відомі переваги партнерів. Сестри найкраще підбирали парфум для своїх братів.

Дослідники пов'язують результати з теорією про сукупну пристосованість. Відповідно до цієї теорії, пристосованість індивіда залежить не тільки від успіху його власного розмноження, але і від успіху розмноження його родичів. Вибираючи вдалий аромат, сестри підвищують шанси своїх братів на розмноження.