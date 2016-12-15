Учені прирівняли цукор до алкоголю і наркотиків

Учені з Прінстонського університету в ході тривалої серії досліджень підтвердили, що цукор може викликати залежність аналогічну до алкогольної або наркотичної, повідомляє видання eg.ru.

Досліди над лабораторними мишами, яких тримали на «дієті» з підвищеним вмістом цукру, показали, що з часом гризуни ставали залежні від нього. Коли миші не отримували цукор у звичний час, вони ставали млявими і апатичними, а згодом починали страждати від абстинентного синдрому, відомого в народі як «ломка». Аналогічно звірята реагували і на алкоголь. А якщо їм давали і алкоголь, і цукор одночасно, то стан тварин погіршувався, причому з кожним підвищенням «дози» цукру мишей починало більше тягнути і на алкоголь.

Перші результати дослідження американські вчені опублікували ще навесні 2016 року, але остаточно експерименти закінчилися тільки через кілька місяців. Як повідомляє Science Daily, за підсумками досліджень вчені підтвердили попередні припущення, що цукор впливає в мозку на ті ж зони, що й алкоголь з наркотиками. Завдяки здатності провокувати вироблення в організмі «гормону щастя» дофаміну він викликає залежність, схожу з наркотичною. Також, як виявили вчені, цукор, особливо якщо його їсти в підвищеній кількості, здатний провокувати на вживання речовин, що викликають сильнішу залежність.