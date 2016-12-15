Учені розповіли про небезпеку лікування стовбуровими клітинами

Про це повідомили вчені з Інституту наукових досліджень Скріппса, що знаходиться в США, інформує VladTime.

Тривалі дослідження дозволили зробити висновок, що так звані індуковані плюрипотентні стовбурові клітини, отримані від донора і спеціальним чином перепрограмовані, можуть успішно перетворюватися майже в будь-яку тканину людського тіла, крім плацентарної оболонки і жовткового мішечка. Це дуже зручно, тому що дозволяє допомагати пацієнтам, які потребують пересадки тканин.

Але при цьому виявилося, що з кожним поділом плюрипотентних клітин кількість мутацій збільшується. При цьому, чим старший донор, тим вища ймовірність побічних відхилень в запланованому розвитку.

У зв'язку з цим вчені наполегливо порекомендували колегам не використовувати стовбурові клітини людей старшого віку з огляду на їхню недоцільність через можливе настання непередбачуваних наслідків мутаційного ділення клітин.