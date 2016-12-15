В Росії космонавтам перед польотом будуть замінювати органи на штучні

Російські вчені вирішили вдосконалити людину, щоб вона стала менш чутливою до умов космосу. Про це пишуть "Известия".

Перед польотами космонавтам будуть замінювати органи на штучні, оскільки космічні кораблі не можуть забезпечити людині повну безпеку під час далеких польотів. Розробками буде займатися "Роскосмос" і Федеральне агентство наукових організацій.

Вже до 2035-го року очікується освоєння "нейропротезування органів чуття і кінцівок". Адже факторів, які перешкоджають людині освоювати інші планети, достатньо. Це і сонячна радіація, і гравітація, і астероїди. Вирішити ці питання допоміг би суперкорабль, як у фантастичних фільмах, проте його розробкою поки займатися ніхто не збирається. Зараз створюють компактні капсули, їх політ розрахований максимум на один місяць. А штучні органи, вважають вчені, відкриють космонавтам нові можливості.