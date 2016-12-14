Астрономи шукають другу Землю біля Альфа Центавра

Альфа Центавра. Знімок телескопу «Хаббл».

Ініціативна група астрономічних дослідницьких інститутів запускає Project Blue — проект, покликаний ближче познайомитися з планетами, які обертаються навколо найближчих зірок, повідомляє видання «Популярная механика».

У 2009 NASA запустило космічну обсерваторію «Кеплер». Її єдина місія — пошук екзопланет за допомогою фотометра (чутливого приладу, який здатний вловити найменші зміни світності зірок). Коли по диску зірки проходить її планета, кількість світла, що доходить до фотометра «Кеплера», зменшується, і вчені дізнаються про існування планети. Кеплер відкрив півтори сотні тисяч екзопланет і переконав астрономів в тому, що планетні системи — це не така вже й рідкість в галактиці.

Однак фотометрія — не найбільш досконалий спосіб вивчати екзопланети. З її допомогою можна визначити відстань від планети до її Сонця, прикинути її масу і зробити деякі висновки про її склад, але не можна дізнатися головного: чи є в нововідкритому світі атмосфера, вода, життя. Для всього цього потрібно придивитися до планет ближче.

Учасники проекту Project Blue хочуть побудувати невеликий космічний телескоп розміром не більше пральної машинки, який буде вдивлятися в найближчі до Сонця зірки — α Центавра А і α Центавра B, котрі обертаються навколо одна одної всього в 4,7 світлових роках від Землі. Для цього на телескоп встановлять коронограф — інструмент, який дозволяє блокувати велику частину світла зірки, щоб розгледіти її корону і все, що зазвичай втрачається в сильному випромінюванні, в тому числі й відбите світло планети, яке повинне бути в мільярд разів слабкіше за випромінювання самої Альфа Центавра .

Проект не увійшов в число схвалених місій NASA, тому вчені вирішили здійснити його на добровільні пожертвування: сторінка на Kickstarter вже працює і чекає всіх, хто хоче до 2020 року отримати перші знімки екзопланети Альфа Центавра B b, яка обертається навколо α Центавра B, і дізнатися напевно, чи є довкола Альфи Центавра інші планети.