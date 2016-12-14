Багато користувачів у Європі залишилися без Інтернету через оновлення Windows 10

Проблема з'явилася у тисяч користувачів різних європейських провайдерів, незалежно від моделі маршрутизатора і типу підключення, повідомляє видання «Росбалт».

Помилку викликало оновлення Windows 10 Anniversary Update.

Причиною неполадок можуть бути збої при отриманні IP-адреси з маршрутизаторів. Тим, хто зіткнувся з цією проблемою, рекомендують натиснути кнопку «Пуск», набрати команду «CMD» і ввести «ipconfig / release» і «ipconfig / renew», натиснувши після кожної Enter.

Також пропонується перезавантаження комп'ютера. Якщо ця процедура не допомогла, потрібно скинути IP-адреси і навіть налаштування DNS.