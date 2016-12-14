Палеонтологи виявили сліди стародавнього «Чубакки», який бродив по східній Африці

Чубакка / Фото: superheroes.ru

Учений Марко Черін з університету Перуджі (Італія) повідомив, що в Танзанії ним і його колегами були виявлені сліди незвично великого австралопітека, повідомляє «РенТВ».

Його висота становила 1,65 метра, а маса тіла сягала 50 кілограм. За відомостями палеонтологів, ці значення помітно перевищують розміри інших мавполюдей того часу.

Слід ступень самця австралопітека, вік якого становив 3,7 мільйона років, фактично досягав сучасних габаритів людей.

Черін вирішив назвати австралопітека, чий слід було виявлено, «Чуві» — на честь Чубакки з «Зоряних Воєн», який являє собою високого двоногого примата, схожого на велику прямоходяча мавпу зростом два метри.

Річ у тім, що зріст і маса інших афарських австралопітеків була набагато меншою за того, якого виявив Черін, тобто він був справжній гігантом для того часу.