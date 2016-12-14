Компанія LG презентує відразу 6 нових смартфонів

У числі інших новинок увазі споживачів будуть представлені відразу 6 нових смартфонів від відомого бренду LG.

У числі заявлених прем'єр очікується поява моделей K3, K4, K8 і K10, а також X Calibur і Stylus 3. У мережу потрапили перші дані, що стосуються технічних параметрів цих новинок. Наприклад, К3 матиме діагональ 4.5 дюйма, оснащений двома камерами потужністю на 2 і 5 Мп, а також акумуляторну батарею на 2100 мА / год. К4 відповідно матиме екран на 4.7 дюйма, камери на 5 і 8 Мп, і акумулятор на 2500 мА / год. Наступна модель сімейства К - К8 - матиме 5 дюймів діагоналі, камери на 5 і 13 Мп. Лідером лінійки повинен стати К10 з 5.3 дюймовим екраном, фронталкою на 5 Мп, плюс модний дактилоскопічний сканер.

Новинка X Calibur буде оснащена захистом від попадання вологи, що у розробників LG зустрічається досить рідко. За інформацією поінформованого джерела, цей смартфон буде відрізнятися високою міцністю і стійкістю до деформацій в агресивних середовищах. Великою перевагою вважається висока ємність акумулятора на рівні 4100 мА год, що в рази підвищує автономність новинки.

Що стосується моделі Stylus 3, то тут буде влаштовано 5.7 дюймовий дисплей, камери на 5 і 13 Мп, обсяг пам'яті складе 32 Гб, а акумулятор матиме обсяг на 3200 мА / год. Плюс в користуванні смартфоном буде задіяний стилус, що, звичайно, слідує з назви моделі. Експерти зарахували всі новинки до середнього цінового сегменту.