Марсохід Curiosity знайшов на Марсі органічну речовину

І вчені NASA припускають, що вся поверхня Марса покрита органічною речовиною, але поки фахівці не можуть назвати її походження, повідомляє видання «Газета Daily».

Органіка знайдена в процесі буріння і аналізу поверхні Червоної планети. Чи є знайдена органіка результатом біологічного або геологічного процесу, фахівці поки не можуть відповісти. Свої результати дослідження фахівці NASA планують показати на конференції в Сан-Франциско.