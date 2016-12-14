Учені: товщина земної кори поступово зменшується

Будова Землі / Фото: ukrmap.su

Дослідження опубліковане в журналі Nature Geoscience, повідомляє Lenta.ru.

Океанічна кора під серединно-океанічними хребтами, сформована близько 170 мільйонів років тому, в середині Юрського періоду, коли завершився процес розпаду надконтиненту Пангея, зараз стала тоншою в середньому на 1,7 кілометра.

Найбільше, на думку вчених, товщина кори зменшилася під Індійським і Атлантичним океанами, і менше — під Тихим.

До своїх висновків фахівці прийшли, провівши метааналіз даних про рефракції (заломлення) сейсмічних хвиль, що дозволяє визначити товщину літосфери (земної кори).

Дослідження вчених підтверджує поширену серед геофізиків точку зору про те, що приблизно кожні сто мільйонів років верхня мантія планети охолоджується на 15-20 градусів Цельсія, внаслідок чого товщина земної кори скорочується.

Зараз товщина літосфери, або земної кори, під атмосферою досягає 80 кілометрів, тоді як під Світовим океаном значення цього показника може бути в десять разів меншим.