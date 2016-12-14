На марсіанській поверхні виявлено об’єкт, що нагадує своїми формами космічний апарат

Нові відкриття Невілла Томпсона стали сенсацією в мережах, так як йому вдалося на панорамі марсіанської поверхні побачити космічний корабель після того, як уфолог досліджував знімки, надіслані 8 грудня марсоходом. Біля нього виднілися фігури людей.

Варто зазначити, що дослідник НЛО давно вже займається створенням панорам різних небесних тіл за допомогою знімків, надісланих на Землю зондами. В його архівах можна знайти карти Місяця, Меркурія і Марса, а також вчені користуються його знімками для своїх експериментів.

Зараз Невілл Томпсон виявив об'єкт, що нагадує своїми формами космічний апарат. Знімки NASA чітко показують його блискучу поверхню на тлі величезної піраміди, яка може бути просто вершиною марсіанської скелі. Біля нього видніються фігури в скафандрах, схожі на людей, але даних про місію поки з боку вчених не надходило. Інтригуючі знімки стають все більш популярними у любителів аномальних явищ.