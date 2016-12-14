У NASA припустили можливість світового потопу
Фахівці NASA припустили можливість глобального світового потопу в найближчі 60 років.
Всесвітній потоп може стерти з лиця землі прибережні міста Японії, Франції та Великобританії, повідомляє видання «Нескучные новости».
До таких висновків фахівці NASA прийшли, спостерігаючи за змінами кліматичного фону Землі, зокрема прискореними темпами танення льодовиків. У NASA назвали можливий термін настання всесвітнього потопу — найближчі 60 років.
Відзначається, що катастрофічні зміни можуть привести до масової загибелі людей.