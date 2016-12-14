У NASA припустили можливість світового потопу

Всесвітній потоп e Лондоні / Фото: zastavki.com.

Всесвітній потоп може стерти з лиця землі прибережні міста Японії, Франції та Великобританії, повідомляє видання «Нескучные новости».

До таких висновків фахівці NASA прийшли, спостерігаючи за змінами кліматичного фону Землі, зокрема прискореними темпами танення льодовиків. У NASA назвали можливий термін настання всесвітнього потопу — найближчі 60 років.

Відзначається, що катастрофічні зміни можуть привести до масової загибелі людей.