У NASA припустили можливість світового потопу

У NASA припустили можливість світового потопу
Всесвітній потоп e Лондоні / Фото: zastavki.com.

Фахівці NASA припустили можливість глобального світового потопу в найближчі 60 років.

Джерело: Відомості

Всесвітній потоп може стерти з лиця землі прибережні міста Японії, Франції та Великобританії, повідомляє видання «Нескучные новости».

До таких висновків фахівці NASA прийшли, спостерігаючи за змінами кліматичного фону Землі, зокрема прискореними темпами танення льодовиків. У NASA назвали можливий термін настання всесвітнього потопу — найближчі 60 років.

Відзначається, що катастрофічні зміни можуть привести до масової загибелі людей.

 

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