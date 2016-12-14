Вчені вияснили, на якій відстані від Землі є інша цивілізація

Це мінімальна відстань вирахував астрофізик Амри Вандель, представник Єврейського університету в Ізраїлі.

Планета, на якій є примітивне життя, знаходиться на віддалі десяти світлових років від Сонця. Щоб з'ясувати це, Вандель скористався рівнянням Дрейка, модифікувавши формулу. На думку вченого, пошук життя обмежений великим часом поширення між нею і нашою планетою.