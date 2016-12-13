Учені: Поклади енергії знаходяться просто в каналізаційних відходах

Крім того, новий метод, засновний на використанні «голодних бактерій», може допомогти в очищенні каналізації і поліпшити загальну екологічну обстановку в містах, оскільки забруднена вода часто шкодить більше, ніж забруднене повітря, повідомляє видання «Популярная механика».

Доктор Френсіс Меербург, дослідник з Гентського центру мікробної екології та технології, пояснює відкриття так: «Рівень органічної матерії в каналізації занадто низький, щоб можна було витягти її безпосередньо. Ми досліджували те, як бактерія може вловлювати цей матеріал, і розробили новий варіант процесу очищення.

Учені якийсь час тримають бактерію в «голодному» режимі, після чого вона поглинає органічну матерію, але її повністю і не переробляє. Таким чином, цей неперероблений матеріал йде на виробництво енергії та інших продуктів. За допомогою цих «голодних» бактерій можна очистити до 55% органічної матерії в будь-який каналізації, що значно підвищує рівні сучасних методів очищення, які дають результат максимум в 30%.

Індустрія очищення і переробки вже вкрай зацікавлена цим методом, і прямо після лабораторних тестів бактерію збираються застосувати у вашингтонській каналізації.