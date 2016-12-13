Компанія Renault готує "народний" електромобіль

Компанія Renault оприлюднила прес-реліз, головною темою якого стало призначення нового керівника підрозділу по розробці електромобілів (ним став Жиль Норман). Разом з цим французи натякнули на розробку нового електромобіля, який заманить клієнтів неймовірно низькою ціною.

За припущеннями Motor1.com, мова йде про ту саму новинку, про яку ще місяць тому говорив Карлос Гон. Тоді глава альянсу згадав про плани по розробці доступного електромобіля для китайського ринку, якого охарактеризував як "автомобіль, який змінить правила гри". Автомобіль буде коштувати не більше 8 000 доларів, а в розробці візьме участь Nissan, партнер Renault по альянсу. Перед розробниками стоїть завдання зробити більш успішну модель, ніж нинішня Venucia e30, яка представляє собою просто Nissan Leaf з іншим логотипом. Продажі Venucia в Китаї не задалися через високу ціну: за 2015 рік своїх покупців знайшли всього 1 239 автомобілів.

Електромобіль навчать заряджатися за кілька секунд.

Вже є припущення, який вигляд прийме майбутній електромобіль: недарма в автосалоні в Нью-Делі пару років назад був показаний концепт компактного кросовера Kwid, який на момент дебюту був бензиновим, але згодом його обіцяли перевести на електрику. Так що цілком можливо, що мова йде або про компактний кросовер, або про однойменний хетчбек - така модель з традиційним ДВС продається в Індії за ціною менше 4 000 доларів.

Варто відзначити, що на європейському ринку електромобілів у компанії Renault вельми міцні позиції, і дешевий електромобіль тільки зміцнить становище марки. З 2012 року французький автовиробник реалізував понад 100 000 електромобілів в Європі, відтягнувши на себе 25% всього ринку.