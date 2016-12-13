У Греції знайшли руїни невідомого стародавнього міста

Шведські археологи з Гетеборзького університету спільно з британськими колегами виявили на заході Фессалії — історичного регіону Еллади — руїни невідомого раніше грецького міста віком близько 2500 років, повідомляє видання «Рабмлер».

Раніше дослідники вже знаходили різні артефакти біля невеликого села на північ від Афін, але археологи не припускали, що на цьому місці могло існувати ціле місто. Тепер шведські вчені спільно з британськими колегами виявили, що на пагорбі, що знаходиться на Фессалійській рівнині, розташовувалося місто часів античності.

Команда археологів ретельно вивчила пагорб і знайшла на його території залишки стін, вежі та міські ворота. За підрахунками вчених, площа давньогрецького міста становила 40 гектарів. У ході розкопок дослідники також виявили осколки глиняного розписаного посуду і монети віком понад 2500 років. На думку вчених, місто процвітало приблизно в 4-3 століттях до н. е., а потім було залишене місцевими жителями — ймовірно, через римське завоювання цих місць. За словами археологів, їхня робота допоможе більше дізнатися про історію стародавньої Греції.