NASA опублікувала знімки незвичайної подвійної зірки

Фото було викладено працівниками космічної корпорації NASA.

Гарний вигляд подвійного небесного об'єкта LL, який належить сузір'ю Пегаса виглядає дуже красиво, а користувачі назвали фото одним з кращих в році, що минає. Відзначимо, що на офіційному сайті NASA часто з'являються зображення різних галактик, сузір'їв або зірок, на які наукові співробітники звертають увагу й досі. Нагадаємо, що система LL, яка належить сузір'ю Пегаса, навіть стала предметом невеликої суперечки серед фахівців. Відомо, що вона віддалена від нашої планети на відстань не менше 3 тисяч світлових років. У наукових колах система отримала шифр AFGL 3068, вона була знайдена більше 6 років тому. Вже тоді космічний об'єкт викликав перші дискусії серед учених.

Як стало відомо, зараз ці космічні об'єкти знаходяться всередині нової планетарної туманності, яка має майже ідеальну форму і спіральні завитки. Саме тому, люди стали вважати, що бачать не пару зірок, а далеку Галактику з красивим забарвленням і незвичайною формою. Нагадаємо, що недавно користувачі Мережі вибрали найкращі космічні зображення цього року, пише oane.ws.