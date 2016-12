Науковці: мавпи можуть розмовляти як люди

Знаменитий папуга Алекс мав значний словниковий запас - він знав більше 100 слів. Слон на прізвисько Косик навчився "говорити" з допомогою кінчика свого хобота (як люди свистять за допомогою пальців). У зв'язку з цим є дещо дивним, що мавпи не можуть досягати таких же успіхів, а обмежуються лише улюлюканням, воркуванням і хрипінням.

Протягом багатьох десятиліть дослідники вважали, що мавпи просто не можуть відтворити звуки людської мови - їх "мовний апарат" і організм не влаштовані відповідним чином. Однак нове дослідження припускає, що макаки (і відповідно, інші мавпи) в дійсності можуть говорити.

Результати дослідження надають нові цікаві "зачіпки" для антропологів і дослідників мови, які вивчають, як люди навчилися говорити.

"Дослідження показує, що голосовий тракт макак здатний на більше, ніж вважалося раніше", - говорить лінгвіст і експерт з фонетики Джон Еслінг (John Esling) з канадського Університету Вікторії.

Провідний автор нового дослідження Вільям Шерман Фітч третій (William Tecumseh Sherman Fitch III), еволюційний біолог з Віденського університету, говорить, що про причини, чому мавпи не можуть говорити, замислювався ще Чарльз Дарвін. Дослідник вважав, що вони не здатні говорити, оскільки їх мозок недостатньо розвинений, пояснює Фітч. Але з плином часу антропологи прийшли до думки, що в усьому винен голосовий тракт мавп: їм просто не вистачає гнучкості для відтворення широкого спектру голосних звуків, які присутні в людській мови.

Він і його колега Асіф Газанфар (Asif Ghazanfar), нейробіолог з Прінстонського університету, вважають, що мав рацію все-таки Дарвін.

Фітч і Газанфар навчили Еміліано - довгохвосту макаку, яка живе в лабораторії Прінстонського університету - сидіти в кріслі, поки дослідники знімали на відео (із застосуванням рентгенівського апарату), як він їсть, позіхає і робить різні вокалізації (вимовляє звуки), а також просто плямкає губами.

Фахівці проаналізували рентгенівські кадри і зібрали цілу колекцію з 99 різних конфігурацій голосового тракту Еміліано. "По суті, ми створили модель всіх можливих дій, на які здатний голосовий апарат мавпи", - говорить Фітч.

Потім дослідники використовували набір лінгвістичних інструментів, які показують, які зміни губ, язика і гортані можуть виробляти ті чи інші частоти. Останні відповідають різним голосним звукам.

Деякі мови мають менше п'яти голосних у своєму складі (найбільш поширений тип), однак голосні звуки мають важливе значення для людської мови. При обчисленні так званого "голосового простору" у макак Фітч і Газанфар відкрили, що теоретично піддослідна тварина може виробляти п'ять відмінних голосних. Вони приблизно відповідають A, E, I, O і U в англійській мові.

І нарешті вчені ввели отримані раніше конфігурації голосового тракту Еміліано в комп'ютерну програму, яка імітує приголосні і голосні звуки з урахуванням різних анатомічних параметрів.

Фахівці вибрали фразу, яка показує широкий спектр голосних: "Ти вийдеш за мене? (Will you marry me?). Потім прокрутили її через симуляцію голосового тракту мавпи. У порівнянні з людиною зімітований голос звучить досить одноманітно і хрипко, проте всі слова чіткі і зрозумілі.

Результати досліджень припускають, що з точки зору анатомії макаки наділені всіма можливими для відтворення людиноподібної мови. І оскільки їх анатомія голосового апарату дуже близька до інших мавп (і більшості ссавців), то такі тварини, на думку Фітч, є "готовими для мови".

То чому ж той же Еміліано не розмовляє з вченими?

Мавпам не вистачає нейронного контролю над своїми м'язами голосового тракту, щоб правильно налаштувати їх для мови, коментує Фітч. Хоча він визнає, що поки для вчених залишається загадкою, чому інші тварини (ті ж папуги) можуть вимовляти навіть складні для відтворення слова.

Дослідження про мовні здібності мавп було опубліковано в науковому виданні Science Advances.