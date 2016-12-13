У джунглях Гватемали знайшли нові об’єкти майя

Дослідження проводилося за допомогою радара з борту літака, повідомляє Informing.

Більше доби вчені сканували лазером непрохідні джунглі, які приховують стародавнє місто, котре з'явилося близько 600 року до нашої ери.

Була опрацьована площа понад 700 квадратних кілометрів. В результаті там були виявлені піраміди і канал в центральній частині басейну Мірадор.

Також, фахівці помітили дорожню мережу довжиною понад 240 кілометрів, яка пов'язувала між собою 50 міст.

Крім цього, вченими були відкриті невідомі раніше піраміди і тераси, канали і дамби, некрополі та стіни на кордонах держави.

Як говорять учені, Ель-Мірадор був представником закритої політичної системи. Передбачається, що на його території проживало до одного мільйона людей.

У 2017 році сканування непрохідних джунглів буде продовжено.