Учений-уфолог виявив на Фобосі величезний прямокутний моноліт
Учений-уфолог Скотт К. Уорінг заявив, що на супутнику Червоної планети знаходиться база інопланетян.
Спеціаліст вивчив знімки Фобоса, опубліковані 6 грудня Європейським космічним агентством (ЄКА), освітлив на 75% затемнені ділянки і виявив на них величезний моноліт прямокутної форми, повідомляє Informing.
Не виключено, що мова йде про об'єкт, про який ще в 2009 році говорив астронавт Базз Олдрін, який стверджував, що на Марсі є незвичайна структура.
Уоррінг припустив, що в ЄКА спеціально затемнили ту частину знімка, щоб ускладнити завдання уфологів.