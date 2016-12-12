Популяція оленів у Норвегії втрачає вагу у зв’язку зі зміною клімату

Північний олдень Шпіцбергена / Фото: loveopium.ru

Якщо Санта-Клаус вербуватиме своїх оленів на Шпіцбергені, щоб довести дітям подарунки, то цього року він може зіткнутися з проблемою, зазначає The Local.

Дослідники вважають, що олені, які живуть на Арктичному архіпелагу Шпіцберген в Норвегії, стали значно худішими у зв’язку зі зміною клімату.

Група вчених під керівництвом Стіва Олбона з інституту Джеймса Хаттона в Шотландії зважувала оленів на Шпіцбергені протягом 16 років і виявила, що протягом цього часу їхня вага зменшилася на 12 відсотків.

«З огляду на те, якою важливою є вага тіла для розмноження і виживання, це потенційно дуже великий показник», — зазначив Олбон.

Згідно з результатами дослідження, середня вага дорослого оленя на Шпіцбергені впала з 55 кг до 48 кг.

Північний олень Шпіцбергена є підвидом оленів, який і так менший, ніж його побратими в континентальній Європі, через меншу кількість їжі на островах та гірші умови проживання.

Самці можуть досягати максимального розміру 90 кг і 1,6 метра у довжину, а самки досягають 70 кг і 1,5 метра в довжину.

Шпіцберген є однією з областей в світі, які найбільше постраждали від глобального потепління. Більш теплі зими привести до більшої кількості опадів, які часто замерзають на землі, залишаючи шар льоду, котрий важко подолати оленям, щоб знайти їжу.

Хоча лід викликає проблеми, популяція оленів на Шпіцбергені фактично збільшилася в останні десятиліття. В результаті виникла велика конкуренція за їжу, що також, можливо, посприяло втраті ними ваги.

Вчені вважають, що в найближчі роки популяція оленів, які живуть в Арктиці, може продовжувати ставати все чисельнішою, але, одночасно і все «легшою», що збільшить ризик їхньої масової загибелі, якщо шар льоду покриє їжу. Приблизно 61000 оленів загинули на півострові Ямал в Сибіру два роки тому за аналогічних умов.