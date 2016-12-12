Велика "вогняна куля" пронеслася в небі над Іспанією

Велика "вогняна куля" пронеслася в небі над Іспанією
фото: скріншот YouTube

Небесне явище зафіксували 5 обсерваторій.

Джерело: Відомості

Велика "вогняна куля" пронеслася в небі над іспанською Андалусією. Про це повідомляє агентство Європа Прес. Спостерігати явище можна було з різних регіонів країни.

Явище було зафіксовано о 22:25 за місцевим часом понеділка. Воно спостерігалося в районі провінцій Гранада і Хаен.

Відзначається, що швидкість тіла становила приблизно 72 тис. км на годину. Зону падіння тіла поки не вдалося встановити.

Планується провести експедицію, щоб знайти небесний об'єкт і піддати ретельному аналізу.

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