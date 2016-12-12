Науковці вважають, що соціальні мережі впливають на пам’ять людини

Ученим давно відомо, що люди краще запам'ятають свої спогади, якщо запишуть їх у щоденник, повідомляє VladTime.

У наш час соціальні мережі дуже допомагають сучасному поколінню згадати минуле за фотографіями або різними записами у своїх блогах.

Фахівці провели дослідження в яких попросили більше 60 студентів вести щоденник і записувати все, що з ними трапилося протягом одного тижня. Якщо вони викладали щось в соцмережу, то неодмінно повинні були написати про це. На початку випробування студентів запитували, чи зможуть вони пригадати події, які з ними відбулися, і через тиждень дослідження запитували те ж саме.

Учені з'ясували, що студенти швидше згадували ті події, які вони виклали в соціальну мережу. Так було за тиждень до випробування і після. Такі дослідження допоможуть вченим у вивченні людської пам'яті.