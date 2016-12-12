Розмова самого з собою стимулює розвиток мозку

Дослідники опитали 45 тисяч добровольців. В результаті аналізу даних з'ясувалося, що розмова людини з самим собою допомагає прискорити розумовий процес. В експерименті учасникам пропонувалося перед початком онлайн-ігри мотивувати себе одним з трьох способів - візуалізація, розмова з собою і планування. Найвищі результати в грі показали ті люди, хто поговорив з собою. Вчені відзначили, що під час розмови з собою мозок сприймає картинку майбутнього як частину, що вже складалася в реальності. Мозок може «побачити» ситуацію з боку, а також отримує і пораду, і слова схвалення від «уявного друга» - себе самого.

Вчені додали, що самим недієвим способом виявилося планування, при якому людина намагається детальним чином продумати результат ситуації. Було також відмічено, що мозок працює краще в стресовому режимі, коли рішення треба приймати в цю секунду.