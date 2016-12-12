У КНР знайдена усипальниця з унікальними розписами, якій понад 500 років

Китайські археологи виявили в районі міста Чженчжоу (Центральний Китай) старовинну усипальницю з унікальними зображеннями часів династії Мін (1368-1644).

Як повідомило агентство Сіньхуа, вивченням знахідки займаються фахівці хенаньського науково-дослідного інституту культурної спадщини.

"Це перша усипальниця з настінними розписами члена мінського імператорського дому, знайдена в ході санкціонованих розкопок. Значення знахідки вкрай велике", - цитує агентство представника дослідницької організації.

За оцінками вчених, точний вік усипальниці становить 531 рік. Її стіни багато розписані фарбами, з плином віків малюнки добре збереглися.

У період правління династії Мін отримало стрімкий розвиток сільське господарство, виробництво заліза, текстилю та порцеляни. В ту епоху флотоводець Чжен Хе (1371-1435) побував в південній частині Тихого океану, в Індійському океані, Перській затоці, біля берегів Східної Африки. У Китаї вважають, що саме він відкрив Америку, випередивши на 70 років Колумба, який досяг берегів Нового світу в 1492 р. У міру розвитку торгових шляхів при Мін стрімко розвивалася торгівля, чому сприяло зниження податків.

У ті часи відбулося зміцнення системи держуправління, стався черговий стрибок культурного розвитку. На світ з'явилася знаменита "четвірка" класичних романів - "Річкові заплави", "Троєцарствіє", "Подорож на Захід" і "Сон в червоному теремі". З географії вийшла праця "Подорож Сюй Сяке", в сфері медицини з'явилася книга "Китайська фармакопея лікарських рослин".