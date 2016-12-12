Вчені встановили, що дитяча мова розвивається ще в утробі матері

Виявляється, що діти відразу ж після народження можуть розрізняти рідну мову та іноземну. Пов'язаний такий феномен з тим, що дитина дізнається рідну мову завдяки фонетичним особливостям. Експеримент з новонародженими дітьми було проведено в Швеції. На другий день після народження дітям давали слухати аудіозаписи з рідною та іноземною мовою під час того, коли їй давали соску. Дані показали, що коли дитина чує мову, на якій говорила мати, починає інтенсивніше смоктати соску, ніж при прослуховуванні іноземної мови.

Крім того, вчені вирішили піти далі і перевірили, на якому ж періоді вагітності у малюка розвивається здатність розуміти, що інші люди говорять. Результати дослідження показали, що розвиток мови і її розуміння відбувається на 30 тижні вагітності.

Останні проведені аналізи дозволили зрозуміти фахівцям, що за десять днів до народження малюк починає розуміти мову матері. Керівник дослідження Патріссія Кухл заявляє, що плід всю свою увагу зосереджує на голосних звуках, так як їх можна краще розрізнити, ніж приголосні.