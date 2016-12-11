NASA разом зі Стівеном Хокінгом розробляють корабель для подорожі до сусідніх зірок
Хокінг упевнений, що нинішнє покоління зможе дістатися на такій конструкції до найближчої зірки.
Західні ЗМІ повідомили, що співробітники NASA разом з фізиком Стівеном Хокінгом розробляють космічний корабель для міжзоряних подорожей. Цей проект отримає ім'я StarChip, а його швидкість складе 151 млн км на годину.
Раніше Стівен Хокінг разом з корейськими вченими з інституту науки і техніки вже розробляв проект міжзоряного апарату, але тоді були складності з деталями і пошуками інвесторів, так що поки дані не афішувалися для публіки. Однак зараз NASA вирішило взяти на себе цю місію і навіть поділилося інформацією, що корабель може досягти Альфа Центавра за 20 років.
На цьому тижні в Сан-Франциско проводилася нарада Electron Devices, де співробітники агентства вже показали кілька технологічних проектів з опрацьованими маршрутами, що дозволяють захистити людей від дії радіації. Крім того ними був запропонований додатковий екран для повного захисту StarChip, а також для відновлення після пошкоджень буде використаний кремнієвий чіп і ИИ. Розробка ще знаходиться в процесі затвердження, але Хокінг упевнений, що нинішнє покоління зможе дістатися на такій конструкції до найближчої зірки.