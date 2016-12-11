NASA разом зі Стівеном Хокінгом розробляють корабель для подорожі до сусідніх зірок

Західні ЗМІ повідомили, що співробітники NASA разом з фізиком Стівеном Хокінгом розробляють космічний корабель для міжзоряних подорожей. Цей проект отримає ім'я StarChip, а його швидкість складе 151 млн км на годину.

Раніше Стівен Хокінг разом з корейськими вченими з інституту науки і техніки вже розробляв проект міжзоряного апарату, але тоді були складності з деталями і пошуками інвесторів, так що поки дані не афішувалися для публіки. Однак зараз NASA вирішило взяти на себе цю місію і навіть поділилося інформацією, що корабель може досягти Альфа Центавра за 20 років.

На цьому тижні в Сан-Франциско проводилася нарада Electron Devices, де співробітники агентства вже показали кілька технологічних проектів з опрацьованими маршрутами, що дозволяють захистити людей від дії радіації. Крім того ними був запропонований додатковий екран для повного захисту StarChip, а також для відновлення після пошкоджень буде використаний кремнієвий чіп і ИИ. Розробка ще знаходиться в процесі затвердження, але Хокінг упевнений, що нинішнє покоління зможе дістатися на такій конструкції до найближчої зірки.