У мережі зявилися фото і відео нового смартфона LG V5

Смартфони лінійки V відрізняються потужністю і високою продуктивністю, але судячи по відео-демонстрації нового смартфона LG V5, він буде звичайним бюджетним гаджетом, що не володіє високою продуктивністю.

Новинка має пластиковий корпус, розміром 148х75х7.5 міліметрів. У гаджеті є одна камера, microUSB порт і сканер відбитків пальців, розташований на задній панелі. Варто відзначити, що більшість компаній, що випускають сучасні смартфони, оснащують свої моделі двома камерами і портом USB-С.

На даний момент не відомо, скільки буде коштувати LG V5, але судячи по зовнішньому вигляду і технічним характеристикам, користувачі очікують ціну середнього рівня.