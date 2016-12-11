Німецький автомобільний виробник Volkswagen має намір відмовитися від використання дизельних двигунів на автомобілях Golf і Polo. Це пов'язано з посиленням вимог до екологічної «чистоти» машин.

Власники компанії Volkswagen пояснили, що дизельні модифікації Golf і Polo зараз добре купують, однак від них доведеться відмовитися. Топ-менеджери німецького виробника висловили думку, що рівень продажів в майбутньому впаде, але особливо переживати з цього приводу не варто.

Вже прийнято рішення, що дизельні модифікації Volkswagen Polo і Golf будуть замінені «м'якими» гібридними версіями. Ці моделі будуть запропоновані з 48-вольтними електричними приводами і новою версією стартера, а також з додаванням генератора змінного струму. Електричний двигун буде служити для запуску головного. За рахунок цього модифікації повинні подешевшати і запропонувати зменшений рівень викидів СО2. Більш того, для моделей перероблять систему вихлопу.