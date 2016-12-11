Експерти визначили смак води на Марсі

Поки вчені продовжують сперечатися про можливість знаходження на Марсі води, експерти з Великобританії прийшли до єдиної думки про те, що ця справді чарівна речовина колись була на Червоній планеті, причому в значних кількостях. Більш того, за мінеральними утвореннями на стінках кратера Гейл був зроблений попередній розрахунок того, якою на смак була марсіанська вода, і як вона пахла.

Підстави для наукових досліджень вченим надав марсохід Curiosity, який вже довгий час борознить простори Червоної планети. Подробиці досліджень були оприлюднені у виданні Meteoritics & Planetary Science.

Ретельний аналіз інформації дозволив фахівцям встановити, що Кратер Гейл колись міг бути морем, оскільки був заповнений водою. В силу обставин вся рідина випарувалася, залишивши після себе мінеральні борозни по краях колишньої водойми, які свідчать про бурхливі процеси випаровування. Експертиза цих утворень дозволила встановити, що склад води відрізнявся високим вмістом мінералів, включаючи сульфати натрію. У середньому рівень мінералів в 20 разів перевищував земні показники, що забезпечувало гіркуватий смак води і неприємний запах, схожий з сірководнем. Залишається тільки припустити, що вода на Марсі, як і на Землі, могла мати різні показники і джерела, бути морською, океанічною, прісною і тд.