Землю знову накрила потужна геомагнітна буря

Пов'язано це з тим, що планету в черговий раз накриває потужна геомагнітна буря.

Фахівці виявили, що атмосфера Сонця зазнала змін - утворилася коронарна діра. Через цей процес сильний потік вітру зі швидкістю 700 кілометрів на секунду обрушиться на Землю. Люди вже давно знайомі з цим явищем і називають його магнітною бурею.

Вчені попереджають, що сильні магнітні бурі можуть впливати на самопочуття людей. Також зафіксовано вплив потоків сонячного вітру і на техніку - можуть відбуватися збої в роботі супутників, які забезпечують зв'язком, телебаченням та інтернетом. Жителі планети можуть відчувати головний біль, підвищення артеріального тиску і безсоння. Потужна геомагнітна буря буде впливати на жителів Землі протягом трьох днів.