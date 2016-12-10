Половина людей памятають те, чого ніколи не було

Інтернет-портал Gazeta.ru наводить дослідження вчених з Уорікського університету, розташованого на території Великобританії. Психологи і нейрофізіологи тепер впевнені - близько 50% населення планети пам'ятають те, чого взагалі ніколи не було, і ті ситуації, в які вони ніколи не потрапляли.

Групу британських вчених очолила відомий в наукових колах фахівець по роботі мозку і функцій пам'яті Кімберлі Уейд. Експеримент пройшов серед 400 піддослідних, яким протягом декількох днів розповідали історії, яких в їх житті в реальності ніколи не було. Виявилося, що приблизно 30%, які брали участь в експерименті, потім з упевненістю вважали, що ці ситуації відбувалися з ними насправді. Ще 23% пам'ятали ці «справжні» події зі свого життя, але частково, не повністю.

Тобто напрошується справедливий висновок. Людина, що розповідає про те, чого не було, не обов'язково бреше. Вона може дійсно вірити в наявність зазначених подій у власному минулому. Просто вигадані події, при належному запам'ятовуванні, можуть впливати на людські судження і прийняті рішення.