BMW планує випустити 5 нових кросоверів до 2019 року

Стало відомо, що німецький виробник автомобілів в особі компанії BMW зможе випустити 5 нових кросоверів до 2019 року. Більш того, останнім з них в 2019 році очікується флагманський BMW Х7 в його новому поколінні.

Серед новинок для сегмента кросоверів від німецької компанії BMW будуть оновлені і нові автомобілі. Першою моделлю з цього списку стане нове покоління моделі BMW X3, яка пізніше буде представлена ​​ще у втіленні М-версії. Власне співробітники відділення M GmbH пояснили, що саме за рахунок кросоверів будуть розширювати власну лінію.

Пізніше на ринок виведуть серійну модель кроссовера BMW X2, яку вже представили в концептуальній версії на автосалоні Париж 2016. Далі, настане черга появи оновленої моделі X4, яку повинні створити на засадах версії Х3. І тільки потім представлять новий автомобіль Х5, який хочуть зібрати на основі платформи Clar від моделі 7-Series.