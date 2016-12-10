Lamborhini випустить новий суперкар уже в січні 2017-го

Грунтовно оновлений Lamborhini Aventador буде представлений в січні в ході спеціального заходу на "формульній" трасі Ricardo Tormo в Валенсії, передає видання Autocar. Після рестайлінгу до "стандартного" суперкару і Aventador в полегшеній версії SV приєднається ще одна модифікація - і назвуть її Aventador S.

Чим вона буде відрізнятися від усього сімейства, поки не уточнюється. Можливо, в Lamborghini задумали вивести на ринок саму "заряджену" версію суперкара. За попередніми даними, вона отримає 6,5-літровий двигун V12 потужністю 770 к.с. Той самий, який був використаний на купе Centenario, побудованого на честь засновника марки. Стандартний же Aventador, до слова, оснащується двигуном, що розвиває 700 к.с.

Крім нового двигуна, Aventador S може отримати у спадок від ювілейного суперкара ще й повнокероване шасі - офіційно заявлено, що новинку оснастять якимись "активними технологіями".