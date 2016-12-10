Британські вчені встановили уповільнення обертання Землі

Тобто наша планета дуже повільно і абсолютно непомітно для землян уповільнює своє обертання.

Британці опублікували завершене дослідження в науковому журналі Proceedings of the Royal Society. Вчених-астрономів очолював відомий у наукових колах доктор Леслі Моррісон. Фахівці проаналізували величезну кількість даних, які свідчать про поступове уповільнення обертання Землі. Причому це не тільки інформація з сучасних астрономічних центрів, а й дійшла до нас спадщина древніх вавілонів, греків, єгиптян і китайців, які спостерігали хід землі, місячні і сонячні затемнення. Потім ці спостереження поєднали із середньовічними науковими дослідженнями, а потім і з сучасними відомостями.

За останні століття швидкість обертання Землі постійно сповільнювалася, і кожні сто років земна доба збільшувалася в середньому на 1,8 мілісекунди. Вчені також вважають, що уповільнення швидкості нашої планети відбувається все більше і більше. Виною цьому не тільки дія Сонця і Місяця, а й глобальне потепління, яке спровокувало перерозподіл льодових мас на полюсах планети.