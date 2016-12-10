Німецький автоконцерн Mercedes запускає нову модифікацію SL

Дах кабріолета і раніше буде відкидний, не виключено і появу повнопривідних версій завдяки новій MSA-платформі. Втім, мотор V12 залишиться в SL пріоритетним. На даний момент прототип проходить тести на трасі Нюрбургринга.

Для серійного виробництва буде розроблена нова більш спортивна платформа, пише портал видання Auto Bild. Чотиримісний варіант може отримати трилітровий рядний шестициліндровий мотор. Згідно зі статистичними викладками, покупці однаково цінують форми родстера і класичного купе.