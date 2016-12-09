На острові Робінзон Крузо вчені знайшли літаючих павуків-привидів

Острів Робінзон Крузо входить в архіпелазі Хуан-Фернандес. Він розташований на відстані в 640 кілометрів від Чилі, повідомляє видання Informing.

Як розповів арахнолог Мартін Рамірез, виявлені павуки належать до виду Philisca, що входить в сімейство Anyphaenidae, в якому, як було прийнято вважати раніше, 506 видів. Представники нового виду, розповів учений, у розмірі не бувають більше 2,5 см, повідомляє Informing.

Павуки-примари отримали свою назву через бліде забарвлення. Виявляється, що вони навчилися літати, використовуючи для цього фрагменти павутини. Вчепившись за неї, відзначають вчені, павуки можуть переміщатися на великі відстані.

Острів Робінзона Крузо став для них відмінним притулком, оскільки там комфортний для павуків клімат і багато їжі. Щоб потрапити на цей острів, їм довелося подолати сотні кілометрів, адже острів, який вони облюбували, знаходиться на відстані в 640 км від Чилі.

Фахівці розповіли, що павуки виду Philisca дуже тривалий час жили в ізоляції. Тому вони дуже відрізняються від видів, що мешкають на континентах.