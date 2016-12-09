Учені: Фальшиві новини формують думку людей, навіть коли відомо, що це «качка»

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По ряду наукових досліджень навіть найбільш відверта брехня починає здаватися правдоподібною, якщо вона багаторазово повторюється з різних джерел. Зараз, коли потоки інформації обрушуються на людей не тільки з газет і журналів, але ще й з екранів телевізорів і з Інтернету, проблема постає особливо гостро. Усвідомлюючи це, керівництво компаній Facebook і Google вже пообіцяло боротися з нею, повідомляє видання «Вести.ru».

Яскравим прикладом стала передвиборна боротьба в США. За її підсумками американський журналіст Крейг Сильверман провів аналіз і виявив, що 20 визнаних кращими серед вигаданих історій опинилися на перших шпальтах продуктів 19 найбільш впливових видавництв.

Одна з пасток завідомо неправдивої інформації — це те, що вона найчастіше звертається до надій і страхів людей. Комусь може здатися, що він-то точно не попадеться на цю вудку. Але реальні відомості свідчать про протилежне. Ще в 1940 році психологи виявили, що чим частіше чутка повторюється, тим більше вона стає схожа на правду. Дослідники пов'язували це з тим, що народжуючись як несмілива підозра, чутка переходить від однієї людини до іншої, і поступово стає все більш вагомою і в підсумку доростає до статусу «громадської думки».

Цю ж теорію зародження «істини» підтвердило дослідження 1977 року. Тоді експериментальні опитування проводилися серед студентів. Добровольців просто запитували, чи вважають вони почуте правдою. А потім твердження, які правдою не були, озвучували повторно через деякий час. Виявилося, що такої «попередньої обробки» було досить, щоб збільшити ймовірність довіри до тих чи інших фактів.

У 2015 році Ліза Фаціо та її команда з Університету Вандербільта в США провели ще одне дослідження на студентах. Вони виявили, що навіть якщо учасники експерименту свідомо знали, що твердження помилкове, після його багаторазового повторення вони були схильні вірити йому.

Зі збільшенням потоків інформації, кількість помилкових новин неминуче зростає. І, на жаль, саме молоді люди з недоліком життєвого досвіду є однією з груп ризику в цій ситуації. Достовірних доказів того, що з загальним прогресом людства ця вікова група стала значно краще відокремлювати брехню від правди, вкрай мало.

На жаль, на успішну фільтрацію неправдивої інформації з боку таких гігантів, як Facebook і Google, поки не варто дуже вже розраховувати. Нещодавно з'ясувалося, що позаштатні співробітники Facebook при відсівання контенту приймають рішення в середньому за 10 секунд. Навряд чи за цей час можна встигнути оцінити його правдивість.

Так що, як не крути, а перш ніж чомусь вірити, все одно доведеться перевіряти самому. Найпростіший спосіб — це пошук авторства, першоджерела того чи іншого твердження. Досить часто сумнівні сайти використовують стилістичні особливості і навіть назви публікацій авторитетних видань. Але абсолютна більшість їхніх історій зазвичай надто кричущі і шокуючі. І, нарешті, дуже часто багато з таких матеріалів викриваються на інших сайтах, які якраз спеціалізуються на пошуку відвертої брехні у Всесвітній павутині.

Роботи в цьому напрямку активно тривають і, з огляду на очевидну глибоку схильність людей до того, щоб приймати неперевірену інформацію «близько до серця», психологи застерігають нас від поспішних висновків на її основі.