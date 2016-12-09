Учені: Гренландія вже 2,6 мільйона років перебуває під шаром криги

Учені з університету Бостона змогли більше дізнатися про найзагадковіший острів планети — Гренландію. Усі подробиці дослідження були опубліковані в журналі Nature, повідомляє oane.ws.

Гренландія вважається найбільшим островом на планеті. Учені протягом місяців проводили його вивчення. У ході дослідження вийшло зібрати зразки ґрунту, взяті з найглибших шарів ґрунту острова. З'ясувалося, що за всю свою історію, Гренландія кілька разів повністю звільнялася від свого крижаного покриву. Фахівці визначили, що в останній раз острів втрачав свої льоди приблизно 2,6 мільйона років тому.

Таке судження ґрунтується на вивченні ґрунту. У зразках, узятих із глибин надр, вчені знайшли ізотопи хімічних речовин, виниклих під дією космічних променів. Ці проби ґрунту були взяті з-під крижаної поверхні острова.

Фахівці висунули теорію, згідно з якою Гренландія залишалася без льоду протягом 280 тисяч років. Якщо ж острів почне зараз звільнятися від крижаного покриву це обернеться трагедією для всього людства. Рівень води в океані підніметься на 7,4 метра.

Британські дослідники провели власне вивчення острова і підтвердили зроблені висновки американських колег.